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منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة
٠٩:٣١:٠٣ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 5 مناطق

وأكد المركز أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

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أمطار ورياح نشطة على 6 مناطق

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، والرياض، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية، والحدود الشمالية.

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البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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