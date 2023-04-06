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عاجل.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الدفاع (فيديو وصور)

عاجل.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الدفاع (فيديو وصور)

عاجل.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الدفاع (فيديو وصور)
٠٩:١٢:٢٥ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

استقبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، الدكتور رشاد محمد العليمي في مقر إقامته خلال زيارته للمملكة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

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تمنيات القيادة لليمن بالأمن والاستقرار

ونقل سمو وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، وتمنياتهما -أيدهما الله- للجمهورية اليمنية الشقيقة وشعبها الأمن والاستقرار.

فيما حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، تحياته وأعضاء المجلس إلى قيادة المملكة -حفظها الله-.

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العلاقات الأخوية بين المملكة واليمن

وجرى خلال اللقاء استعراض عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وجرى التأكيد على استمرار دعم المملكة المتواصل لليمن، وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن.

كما بحث جهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم كافة الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، وينقل اليمن وشعبه للسلام والتنمية.

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دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني

وأكد سمو وزير الدفاع استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في كافة المجالات؛ بما يخدم الشعب اليمني الشقيق ويحقق تطلعاته.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضر من الجانب اليمني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي:

اللواء سلطان علي العرادة، والعميد طارق محمد صالح، والسيد عبدالرحمن أبو زرعة.

والدكتور عبدالله العليمي باوزير، والسيد عثمان حسين مجلي، والسيد عيدروس قاسم الزبيدي. والسيد فرج سالمين البحسني.

ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى محمد الشعيبي.

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الأزمة اليمنية الأمير خالد بن سلمان الأوضاع في اليمن المملكة اليمن خادم الحرمين رشاد العليمي وزير الدفاع ولي العهد

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