تواصل – فريق التحرير:

توقعت مصادر إخبارية صدور بيان سعودي – إيراني مشترك بعد الانتهاء من جلسة المباحثات بينهما في العاصمة الصينية بكين.

وقال موفد قناة الإخبارية إلى بكين، عبد الله الرويس، إن الوزيرين عقدا جلسة مباحثات موسعة إضافة للوفد المصاحب لهما.

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توقعات بصدور بيان مشترك

وأضاف أن النقاش خلال الاجتماع تطرّق للعديد من القضايا المهمة، إضافة للقضايا التي تم الاتفاق عليها خلال البيان الثلاثي المشترك الذي صدر في 10 من مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يكون هناك بيان ثنائي يجمع المملكة وإيران، في حال الانتهاء من الاجتماع الموسع الذي يجري في هذه اللحظات.

فيديو | لقطات من داخل الاجتماع الموسع بين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني موفد #الإخبارية إلى بكين عبد الله الرويس pic.twitter.com/KY60EA0B5S — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 6, 2023

أول صورة جماعية

وظهر وزير خارجية المملكة الأمير، فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، ووزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، عقب اجتماعهم في بكين، في أول صورة جماعية لهم بعد الاتفاق السعودي-الإيراني الذي جاء بوساطة صينية.

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وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قد عقد مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أول اجتماع موسع لهما في بكين، بعد عودة العلاقات بين البلدين بوساطة صينية.

تنفيذ الاتفاق الذي جاء بوساطة صينية

وبحث وزيرا خارجية المملكة وإيران خلال الاجتماع تنفيذ الاتفاق الذي جاء بوساطة صينية على عدة أصعدة.

ونقلت قناة “العربية” عن مصادر قولها إن “لقاء بكين سبقته 3 اتصالات بين الوزيرين، تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءات إعادة افتتاح البعثات وتفعيل الاتفاقيات السابقة”.

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دور الصين الإيجابي

وأضافت أن “اختيار بكين لعقد اللقاء الأول بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني يأتي امتدادًا لدور الصين الإيجابي في الوصول للاتفاق وتسهيل التواصل بين البلدين”.

وفي 10 من مارس الماضي، أعلنت الرياض وطهران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.

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