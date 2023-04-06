أول فيديو يجمع وزراء خارجية المملكة وإيران والصين بعد عودة العلاقات السعودية الإيرانية

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عقب اجتماعهم في بكين، ظهر وزير خارجية المملكة، الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، ووزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، في أول صورة جماعية لهم بعد الاتفاق السعودي-الإيراني الذي جاء بوساطة صينية.

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وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قد عقد مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أول اجتماع موسع لهما في بكين، بعد عودة العلاقات بين البلدين بوساطة صينية.

تنفيذ الاتفاق الذي جاء بوساطة صينية

وبحث وزيرا خارجية المملكة وإيران خلال الاجتماع تنفيذ الاتفاق الذي جاء بوساطة صينية على عدة أصعدة.

ونقلت قناة “العربية” عن مصادر قولها إن “لقاء بكين سبقته 3 اتصالات بين الوزيرين، تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءات إعادة افتتاح البعثات وتفعيل الاتفاقيات السابقة”.

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دور الصين الإيجابي

وأضافت أن “اختيار بكين لعقد اللقاء الأول بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني يأتي امتدادًا لدور الصين الإيجابي في الوصول للاتفاق وتسهيل التواصل بين البلدين”.

وفي 10 من مارس الماضي، أعلنت الرياض وطهران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.

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