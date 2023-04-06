“ولكن لا تفقهون تسبيحهم”.. دراسة: النباتات تصدر أصواتًا لا يمكن للبشر سماعها

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أثبتت دراسة حديثة أن النباتات تصدر أصواتًا مختلفة، وأنها تنبعث بترددات عالية تتجاوز نطاق سمع البشر، فلا يستطيعون سماعها، ولا يفهمون حقيقتها.

النباتات تصدر أصواتًا واهتزازات

وكشفت الدراسات أن النباتات تصدر اهتزازات، لكن لم يُعرف ما إذا كانت هذه الاهتزازات قد أصبحت موجات صوتية محمولة عبر الهواء، وفق شبكة “CNN”.

وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة، ليلاش هاداني، “حللنا جدلاً علميًا قديمًا وأثبتنا أن النباتات تصدر أصواتًا”.

وتابعت: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن العالم من حولنا مليء بأصوات النباتات وأن هذه الأصوات تحتوي على معلومات – على سبيل المثال حول ندرة المياه أو الإصابة”، وفقًا لـ”الحرة”.

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النباتات تصدر أصواتًا بتردد 40 إلى 80 كيلوهرتز

ووضع الباحثون التبغ ونباتات الطماطم في صناديق عازلة للصوت مزدوة بميكروفونات تعمل بالموجات فوق الصوتية تسجل ترددات بين 20 و250 كيلوهرتز.

ويبلغ الحد الأقصى للتردد الذي يمكن أن تكتشفه أذن الإنسان البالغ حوالي 16 كيلوهرتز.

ووجد الفريق أن النباتات تصدر أصواتا بتردد 40 إلى 80 كيلوهرتز وعند تكثيفها وترجمتها إلى تردد يمكن أن يسمعه البشر، كانت الأصوات تشبه إلى حد ما صوت الذرة عندما يتم صنع الفشار منه.

ويصدر النبات المجهد حوالي 30 إلى 50 صوتًا من هذه الأصوات النقرية في الساعة على فترات عشوائية على ما يبدو، لكن النباتات غير المجهدة تصدر أصواتا أقل بكثير – حوالي صوت واحد في الساعة.

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لغات المملكة النباتية

وخلصت الدراسة الجديدة إلى أن “هذه النتائج يمكن أن تغير الطريقة التي نفكر بها بشأن المملكة النباتية، والتي كانت تعتبر شبه صامتة حتى الآن”.

وأثبت العلم أن الحيوانات والطيور والنباتات لها لغات تتفاهم بها، فلا استحالة في كَوْنِ كل المخلوقات تُسبح بحمد الله بلغة خاصة بها، وإن كُنَّا لا نفْهمها، كما أنه لا مانع من تفسير التسبيح بأنه بلسان الحال ليَعْتبر الإنسان ويؤمن ويَسجد لله ويُسبحَه: (قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآَيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ) (سورة يونس: 101).

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