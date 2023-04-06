الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
المركز الوطني للفعاليات يعلن عن فتح التقديم ببرنامج تطوير الخريجين
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المركز الوطني للفعاليات يعلن عن فتح التقديم ببرنامج تطوير الخريجين

المركز الوطني للفعاليات يعلن عن فتح التقديم ببرنامج تطوير الخريجين

المركز الوطني للفعاليات يعلن عن فتح التقديم ببرنامج تطوير الخريجين
٠٦:٣٠:٢٤ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للفعاليات (مركز حكومي) عن فتح باب التسجيل في برنامج تطوير الخريجين (برنامج رواد الفعاليات) في مختلف مناطق المملكة لحملة البكالوريوس فأعلى (رجال ونساء) في التخصصات التالية:

– إدارة الأعمال
– القانون
– التسويق
– الموارد البشرية
– العلاقات العامة
– العلاقات الدولية
– إدارة سلاسل الإمداد
– اللوجستيات
– نظم المعلومات الإدارية
– الاقتصاد
– الإعلام
– المحاسبة
– المالية
– تقنية المعلومات
– التسويق الرقمي
– إدارة الفعاليات
– إدارة المشاريع
– الهندسة
– الهندسة الصناعية
– الأمن والسلامة
– المسؤولية الاجتماعية
– تخصصات أخرى

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (للرجال والنساء).
– حاصل على شهادة معتمدة من وزارة التعليم بدرجة بكالوريوس أو ماجستير في أحد التخصصات أعلاه أو ما يعادلها.
– التفرغ الكامل خلال فترة التدريب.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة (مستوى جيد فأعلى).
– لا يشترط وجود خبرة (أو بخبرة لا تزيد عن سنة).

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المزايا والتعويضات:

– مكافأة شهرية مجزية
– تأمين طبي للمتدرب وعائلته ووالديه.
– تسجيل في التأمينات الاجتماعية.
– إجازة سنوية مدتها (30) يوماً.

أهداف البرنامج:

– تدريب حديثي التخرج وإتاحة الفرصة لهم لتجربة سوق العمل.
– تعريف المتدربين بمجال أعمال المركز الوطني للفعاليات وأنشطته المختلفة.
– تطوير خبرات المجالات المهنية المتنوعة وتوظيفها في خدمة قطاع الفعاليات.
– زيادة التنوع في بيئة العمل من خلال خلق بيئة خصبة تدعم الأفكار التي تطور قطاع الفعاليات في المملكة.
– العمل على تطوير مشاريع جديدة مبتكرة توظف قدرات المتدربين المشاركين في البرنامج.

نبذة عن البرنامج:

برنامج (رواد الفعاليات) هو إحدى مبادرات المركز الوطني للفعاليات والتي تهدف إلى إتاحة الفرص التدريبية إلى حديثي التخرج للتعلم والمشاركة في أنشطة قطاعات المركز بمختلف أنواعها، وبالتالي مساعدة المتدربين على اكتساب الخبرات المطلوبة في سوق العمل وزيادة الكفاءات في المجالات الداعمة لقطاع الفعاليات في المملكة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

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