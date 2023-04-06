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جراحة دقيقة تنقذ حياة وافد تعرض لحادث مروري مروع بالقصيم
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جراحة دقيقة تنقذ حياة وافد تعرض لحادث مروري مروع بالقصيم

جراحة دقيقة تنقذ حياة وافد تعرض لحادث مروري مروع بالقصيم

جراحة دقيقة تنقذ حياة وافد تعرض لحادث مروري مروع بالقصيم
٠٦:٢٢:٢٩ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن، بتوفيق الله، فريق جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، بمشاركة فريق من قسمي التخدير والأشعة بالمستشفى، من إنقاذ حياة وافد مريض يبلغ من العمر 67 عامًا بنجلاديشي الجنسية، بعد تعرضه لحادث مروري مروع.

إصابات شديدة الخطورة

وتسبب الحادث في إصابات بليغة للوافد في الصدر والبطن، وكسور في الأطراف السفلية، وقطع جزئي في الشريان الأورطي الصدري.

وقال تجمع القصيم الصحي، إن قسم الطوارئ بتخصصي بريدة استقبل حالة مرضية مصابة ، وتم على الفور إجراء الفحوصات اللازمة لها ، حيث تبين من خلال صور الأشعة المقطعية للمريض ، إصابته بانسلاخ وقطع جزئي بالشريان الأورطي الصدري.

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إجراء جراحة عاجلة

وبعد معاينة نتائج الفحوصات الطبية تمت الاستعانة بفريق جراحة الأوعية الدموية ، حيث تقرر إجراء عملية للمصاب وبدون شق جراحي، تم خلالها تركيب دعامة شريانية بواسطة القسطرة والأشعة التي استغرقت نحو 90 دقيقة ، وأسفرت عن إنقاذ حياة المريض بتوفيق الله ، واستقرار حالته الصحية ولله الحمد.

وأكد تجمع القصيم الصحي أن مثل تلك التدخلات الطبية تعتبر من النوع الدقيق التي تجري فيه معالجة المريض بواسطة القسطرة التي لا تتطلب تدخلاً جراحياً.

يشار إلى أن عيادات مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة استقبلت خلال العام الماضي 2022م أكثر من 443 ألف مراجع، فيما أنجز قسم الأشعة أكثر من 162 ألف تصوير إشعاعي للفترة ذاتها.

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