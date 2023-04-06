الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
المركز الوطني للفعاليات يعلن عن فتح التقديم ببرنامج تطوير الخريجين
جراحة دقيقة تنقذ حياة وافد تعرض لحادث مروري مروع بالقصيم
“وتمخض الحوثي”.. فتوى كاذبة للمليشيا: إرسال طفل للقتال يعادل صيام رمضان
بدولة خليجية.. 5 آلاف عملية تدبيس معدة سنويًا
مخطوطات نادرة تعرض في مكتبة المسجد الحرام
رسالة “بريئة” على واتساب تعرضك لخطر الاحتيال.. ما القصة؟

الرئيسية

 /

دولي

 /

“وتمخض الحوثي”.. فتوى كاذبة للمليشيا: إرسال طفل للقتال يعادل صيام رمضان

“وتمخض الحوثي”.. فتوى كاذبة للمليشيا: إرسال طفل للقتال يعادل صيام رمضان

“وتمخض الحوثي”.. فتوى كاذبة للمليشيا: إرسال طفل للقتال يعادل صيام رمضان
٠٦:٢٠:٤٤ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

عمدت مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن إلى إصدار فتاوى كاذبة، بوعود دينية، لجذب الناس لصفها.

ومؤخرا، استغلت هذه الفتاوى المضللة لملء صفوفها بالمقاتلين، بأن إرسال الطفل الواحد إلى القتال في الجبهات يعادل صيام رمضان عن أسرة كاملة.

إرسال المقاتلين

وذكرت وسائل إعلام يمنية، نقلا عن مصادر أنهم أصبحوا يسمعون يوميًا فتاوى حوثية تتعلق بفضل وأجر إرسال المقاتلين للجبهات.

آخر هذه الفتاوى، كما أوردت المصادر، أن إرسال طفل للقتال في الجبهات هو تطهير للأنفس وتزكية لها، وهو زكاة دائمة معلق أجرها بالسماء، ويغفر ذنوب كل أهله وأقاربه، ويحظى وأهل بيته برضا الله عنهم.

كما أن عدم الصيام لأسرة طفل مقاتل في الجبهات هو عبادة تعادل صيام ألف سنة، ولذا يرفع الصيام عن كل أسرة ترسل طفلا للقتال في الجبهات.

اقرأ أيضا:

تحت تهديد السلاح.. مليشا الحوثي تسطو على المنازل وتجرف الأراضي 

انتهاك المساجد

وفي وقت سابق، أكد مصدر يمني في العاصمة صنعاء أن ميليشيا الحوثي حولت عددا من المساجد المغلقة في رمضان إلى مقاهٍ للتجمع والسمر منتهكين قدسية المكان وتعاليم الإسلام الصحيح.

فيما تم إغلاق الكثير من المساجد التي لم يستطع الناس دفع المبالغ المطلوبة وهو ما عدوه فرصه لتفريغ تلك المساجد من المصاحف وتحويلها إلى جلسات مقهى.

الكلمات الدلالية:
أخبار السمن إرسال الإطفال إلى القتال فتاوى حوثية فتاوى مضللة مليشيا الحوثي

مواد ذات صلة

المزيد
مليشيا الحوثي ترتكب جريمة بشعة وتقتل مسنًا أمام عائلته

مليشيا الحوثي ترتكب جريمة بشعة وتقتل مسنًا أمام عائلته

٠٥:٠١ م، الخميس، ١٣ يناير ٢٠٢٢
ملياردير يهودي أمريكي ينشئ أكبر صالة قمار بالعالم في قطر

ملياردير يهودي أمريكي ينشئ أكبر صالة قمار بالعالم في قطر

٠٩:٥٨ م، الثلاثاء، ١٣ نوفمبر ٢٠١٢
العراق.. أنباء عن مقتل أبو عبد الرحمن البغدادي أمير تنظيم داعش في الرمادي

العراق.. أنباء عن مقتل أبو عبد الرحمن البغدادي أمير تنظيم داعش في الرمادي

٠٢:٣٢ م، الجمعة، ٠٣ يناير ٢٠١٤
إجلاء سكان إحدى أكبر المدن الأمريكية جراء السيول المدمرة بعد العاصفة «هارفي»

إجلاء سكان إحدى أكبر المدن الأمريكية جراء السيول المدمرة بعد العاصفة «هارفي»

١٠:٥٩ ص، الأثنين، ٢٨ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *