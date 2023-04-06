“وتمخض الحوثي”.. فتوى كاذبة للمليشيا: إرسال طفل للقتال يعادل صيام رمضان

تواصل – فريق التحرير:

عمدت مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن إلى إصدار فتاوى كاذبة، بوعود دينية، لجذب الناس لصفها.

ومؤخرا، استغلت هذه الفتاوى المضللة لملء صفوفها بالمقاتلين، بأن إرسال الطفل الواحد إلى القتال في الجبهات يعادل صيام رمضان عن أسرة كاملة.

إرسال المقاتلين

وذكرت وسائل إعلام يمنية، نقلا عن مصادر أنهم أصبحوا يسمعون يوميًا فتاوى حوثية تتعلق بفضل وأجر إرسال المقاتلين للجبهات.

آخر هذه الفتاوى، كما أوردت المصادر، أن إرسال طفل للقتال في الجبهات هو تطهير للأنفس وتزكية لها، وهو زكاة دائمة معلق أجرها بالسماء، ويغفر ذنوب كل أهله وأقاربه، ويحظى وأهل بيته برضا الله عنهم.

كما أن عدم الصيام لأسرة طفل مقاتل في الجبهات هو عبادة تعادل صيام ألف سنة، ولذا يرفع الصيام عن كل أسرة ترسل طفلا للقتال في الجبهات.

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انتهاك المساجد

وفي وقت سابق، أكد مصدر يمني في العاصمة صنعاء أن ميليشيا الحوثي حولت عددا من المساجد المغلقة في رمضان إلى مقاهٍ للتجمع والسمر منتهكين قدسية المكان وتعاليم الإسلام الصحيح.

فيما تم إغلاق الكثير من المساجد التي لم يستطع الناس دفع المبالغ المطلوبة وهو ما عدوه فرصه لتفريغ تلك المساجد من المصاحف وتحويلها إلى جلسات مقهى.