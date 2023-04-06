بدولة خليجية.. 5 آلاف عملية تدبيس معدة سنويًا

تواصل – فريق التحرير:

كشف د. خالد الصالح، رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية ضد السرطان “كان” في الكويت، أن بلاده تسجل معدلات عالية في عمليات تدبيس المعدة، مقارنة بدول العالم.

عوامل الخطر

ولفت الصالح إلى أنه يتم إجراء نحو 5 آلاف عملية تدبيس معدة في السنة، وذلك في دولة يبلغ عدد سكانها نحو أربعة ملايين نسمة.

وشدد الصالح على أن السمنة من أهم العوامل التي تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان، لاسيما سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم، حسب “القبس”.

حملة لفقدان الوزن

وبين أن الآونة الأخيرة شهدت ازدياد وعي المواطنين والمقيمين بمخاطر السمنة، مضيفاً أن الشهر الكريم فرصة للدخول في برنامج “نزّل وزنك في رمضان”، لضمان محاربة السمنة وكسب الصحة، والابتعاد عن عوامل الأمراض المزمنة.

اقرأ أيضا:

خلال 3 أشهر.. إبعاد 9 آلاف وافد بدولة خليجية

وفي سياق متصل، وجه أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، في وقت سابق، عدة نصائح، للحيلولة دون زيادة الوزن والإصابة بالأمراض الغذائية في شهر رمضان.

ووجه عدة نصائح هي:

1- تناول الأكل ببطء (بالألياف)

2- أكثر من الماء لكي تعوّض الجفاف وتحمي كليتيك.

3 -قلل المقليات، وزاحمها بالخضروات، والسلطة، والفاكهة.