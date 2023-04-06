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مخطوطات نادرة تعرض في مكتبة المسجد الحرام

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مخطوطات نادرة تعرض في مكتبة المسجد الحرام

مخطوطات نادرة تعرض في مكتبة المسجد الحرام

مخطوطات نادرة تعرض في مكتبة المسجد الحرام
٠٥:٥٧:٢٠ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تزخر مكتبة الحرم المكي الشريف بمجموعة من المقتنيات النادرة والثمينة من المخطوطات التي تعد نواة لحفظ ونقل العلوم، والمعارف المختلفة.

مركز المخطوطات

وخصصت المكتبة مركزا للمخطوطات، بهدف العناية بها، وإيمانا بأهمية ما تضمّه من مخطوطات ثمينة ونادرة، والمخطوطة هي: كل ما كتب بخط اليد على ورق أو جلد وغيرها قبل عصر الطباعة، ويعنى المركز بحفظها، والاهتمام بها، والحرص على اقتناء الثمين منها.

آلاف المخطوطات

ويضم المركز آلاف المخطوطات الأصلية والمصورة، وهي:

– المخطوطات الأصلية: (7849 مخطوطة)

– المخطوطات غير العربية: (372 مخطوطة)، ولغات المخطوطات غير العربية هي:(الأوردية والتركية والفارسية)

– المخطوطات المصورة أكثر من: (2756 مخطوطة)

– فهارس المخطوطات: (554 مجلداً)

– المخطوطات الرقمية: (31476 مخطوطة رقمية)

النوادر والنفائس

ويمتاز المركز بضم عدد من النوادر والنفائس، ومنها:

أقدم مخطوطة:

مخطوطة (فوائد البزاز) “الغيلانيات في أجزاء الحديث” لمؤلفه: محمد بن عبدالله بن إبراهيم الشافعي المتوفى سنة 354هـ، وتاريخ نسخه سنة494هـ.

والنسخة الوحيدة في العالم من:

(مسند الموطأ) لمؤلفه عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد الغافقي المتوفى سنة 381هـ، وتاريخ نسخه سنة 693هـ.

والنسخة الوحيدة الكاملة في العالم من:

(مجمع البحرين في زوائد المعجبين) لمؤلفه نجم علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المتوفى سنة 807هـ وتاريخ نسخه سنة 857هـ.

ونسخة نادرة من :

(الفروسية والمناصب الحربية) لمؤلفه نجم الدين حسن الرماح المتوفى سنة780هـ ، وتاريخ نسخه في القرن الثامن الهجري.

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تحقيق المخطوطات

ومن جهة أخرى فقد قامت مكتبة الحرم المكي الشريف بتحقيق العديد من المخطوطات، ومن أبرزها: مسند الموطأ، وشرح ابن عقيل، ونزهة النظر، وجاري العمل على تحقيق غيرها من العناوين.

كما جرى ترميم وتعقيم وتجليد المخطوطات، وهذا من الأعمال الدائمة والمستمرة على المخطوطات، وذلك يعود للحفاظ على المخطوطات وإعطائها عمراً أطول، وضمان عدم تلفها والاستفادة منها لتوفيرها بعد ذلك للباحثين والمهتمين بمجال المخطوطات.

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أخبار السعودية اليوم مخطوطات نادرة مركز المخطوطات مكتبة الحرم المكي مكتبة المسجد الحرام

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