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اقتراح بإنشاء “القائمة السوداء” لغير الملتزمين بمنصة إيجار

اقتراح بإنشاء “القائمة السوداء” لغير الملتزمين بمنصة إيجار

اقتراح بإنشاء “القائمة السوداء” لغير الملتزمين بمنصة إيجار
٠٥:٤٨:٤٤ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم عقاريون بمقترح تفعيل الثائمة السوداء، للمستأجرين غير الملتزمين، في منصة إيجار، المخصصة لتوثيق العقود الإيجارية الموحدة، لوضع المستأجرين غير الملتزمين باشتراطات العقد الإيجاري.

وتضمن المقترح أيضا، المتأخرين في سداد المستحقات المالية، تحت الإجراءات المشددة في خدمات المنصة المختلفة، حسب “الوطن”.

عقود الإيجار الموثقة

من جانبه، أوضح عضو اللجنة العقارية في غرفة الأحساء، الخبير في منصة إيجار، أحمد العتيبي، أن البيانات الإحصائية، تشير إلى أن إجمالي عقود الإيجار الموثقة عبر المنصة في الاحساء، خلال الفترة من يناير 2022م حتى فبراير 2023م، أكثر من 50 ألف عقد سكني.

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تنوع العقود

ولفت العتيبي إلى أن العقود تتنوع ما بين شقة ودور وفيلا، وأكثر من 12 ألف عقد تجاري متنوع ما بين مكتب ومحل ومعرض.

وتقدم خدمة عقود الإيجار الإلكترونية عبر أكثر من 470 وسيط عقاري معتمد منتشرين في جميع مدن وأحياء وقرى المحافظة.

رسوم الإصدار

وتكون رسوم إصدار العقد السكني 125 ريالا للسنة الأولى، و250 ريالا عن كل سنة لاحقة، ورسوم إصدار العقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى، و 400 ريال عن كل سنة لاحقة، وأتعاب الوسيط لعمل العقد الإلكتروني ليس لها مبلغ محدد، إنما يتم الاتفاق عليها بين أطراف العقد قبل تحريره.

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