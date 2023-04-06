شاهد.. جريان سيول وادي محرم في مركز الهدا بالطائف

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول في وادي محرم في مركز الهدا بمحافظة الطائف، مساء أمس الأربعاء.

سيول مركز الهدا

وأظهر المقطع، تدفق السيول في وادي محرم بمركز الهدا، بعد هطول أمطاطر غزيرة بالطائف، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وبالأمس، هطلت أمطاراً متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، شملت مدينة الباحة، وعددًا من محافظاتها والمراكز التابعة لها.

أمطار على الباحة

فيما نبَّهت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جوية هذه الأيام، وانعدام للرؤية بسبب الضباب الكثيف بمدينة الباحة وعدد من المحافظات.

اقرأ أيضا:

الدفاع المدني يحذر: أمطار غزيرة حتى الـ 9 مساء الخميس على منطقة عسير

أمطار غزيرة بعسير

وهطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات محايل والمجاردة وأحد رفيدة وظهران الجنوب.

كما شملت الأمطار مراكز بللحمر وبللسمر وشفا بلقرن والفرشة ووادي بن هشبل وصمخ والجوة والمضة وعقبة جمامة، ارتوت على أثرها الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا رحمة وبركة،وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

أقرأ أيضا:

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار وجريان السيول على مكة و3 مناطق