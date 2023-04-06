حريق بمستودع في جدة.. والدفاع المدني يتدخل

تواصل – فريق التحرير:

شارك الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورا لحريق ضخم اندلع في مستودع بحي القوزين بجدة.

وتدخلت فرق الدفاع المدني بشكل سريع، مستجيبة للإنذار، وجرى التعامل مع الحريق، وإخماده، دون وقوع إصابات -ولله الحمد-.

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حي السلي بالرياض

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت عن تمكن “مدني الرياض” من إخماد حريق في مستودع بحي السلى.

ونشر حساب “الدفاع المدني” عبر موقع التواصل الاجتماعي “صورًا من جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق، وكتب :” أخمد مدني الرياض حريقًا في مستودع بحي السلي، ولا إصابات”.

على جانب آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، أهالي منطقة عسير لتوخي الحذر بسبب التقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.

أمطار غزيرة بعسير

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير حتى الساعة 9 مساء يوم الخميس.

وتابعت المديرية “لسلامتك أثناء هطول الأمطار ابتعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود”.