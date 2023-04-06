سرب طيور يهاجم طائرة روسية على ارتفاع 1500 متر

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سجلت إدارة التحقيق في منطقة وسط روسيا، حادث اصطدام تعرضت له طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية “بوبيدا” على ارتفاع 1500 متر عن الأرض، أثناء التحليق.

قادمة من سان بطرسبورج

واصطدمت الطائرة من طراز بوينج – 738 القادمة من مدينة سان بطرسبورج، بسرب طيور، عند هبوطها هبوطها في مطار مدينة سامارا الروسية.

وأفادت الجهات المختصة أن الطائرة نجحت في الهبوط إلى المطار، دون أن يصاب أحد بأذى، حسب وسائل إعلام روسية.

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طائرة تستعد للإقلاع

وقبل يومين تسبب سائق شاحنة في مطار غرب المكسيك، في إلحاق أضرار كبيرة في طائرة كانت تستعد للإقلاع إلى لوس أنجلوس، بعدما اصطدم بها بقوة.

ووثق مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الشاحنة وهي تصطدم بالطائرة المحملة بالركاب في مطار غوادالاخارا.ووفق الصحيفة البريطانية، فقد اضطر الركاب للنزول من الطائرة، وتغيير موعد رحلتهم.

وأوضحت شركة الطيران “فيفا إيروبوس” في بيان، إن السائق كان يقود شاحنة تموين ويوصل الطعام لطائرة أخرى في المنطقة المجاورة عندما فقد وعيه فجأة.

وأضاف البيان: “تسبب الحادث بأضرار في الطائرة، ولم يصب أحد سواء من الركاب أو طاقم الطائرة”.