الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
فيروس قاتل يظهر في بريطانيا.. السر في لدغات القراد
حريق بمستودع في جدة.. والدفاع المدني يتدخل
سرب طيور يهاجم طائرة روسية على ارتفاع 1500 متر
أبواب المسجد النبوي.. تحفة جمالية صنعت بأعلى المواصفات العالمية (صور)
دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان.. اللهم افتح لي أبواب رحمتك
اجتماع لجنة التشاور السياسي بين المملكة والمغرب

الرئيسية

 /

منوعات

 /

سرب طيور يهاجم طائرة روسية على ارتفاع 1500 متر

سرب طيور يهاجم طائرة روسية على ارتفاع 1500 متر

سرب طيور يهاجم طائرة روسية على ارتفاع 1500 متر
٠٥:٠٥:٥٦ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

سجلت إدارة التحقيق في منطقة وسط روسيا، حادث اصطدام تعرضت له طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية “بوبيدا” على ارتفاع 1500 متر عن الأرض، أثناء التحليق.

قادمة من سان بطرسبورج

واصطدمت الطائرة من طراز بوينج – 738 القادمة من مدينة سان بطرسبورج، بسرب طيور، عند هبوطها هبوطها في مطار مدينة سامارا الروسية.

وأفادت الجهات المختصة أن الطائرة نجحت في الهبوط إلى المطار، دون أن يصاب أحد بأذى، حسب وسائل إعلام روسية.

اقرأ أيضا:

راكب مشاغب يتسبب في هبوط اضطراري لطائرة

طائرة تستعد للإقلاع

وقبل يومين تسبب سائق شاحنة في مطار غرب المكسيك، في إلحاق أضرار كبيرة في طائرة كانت تستعد للإقلاع إلى لوس أنجلوس، بعدما اصطدم بها بقوة.

ووثق مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الشاحنة وهي تصطدم بالطائرة المحملة بالركاب في مطار غوادالاخارا.ووفق الصحيفة البريطانية، فقد اضطر الركاب للنزول من الطائرة، وتغيير موعد رحلتهم.

وأوضحت شركة الطيران “فيفا إيروبوس” في بيان، إن السائق كان يقود شاحنة تموين ويوصل الطعام لطائرة أخرى في المنطقة المجاورة عندما فقد وعيه فجأة.

وأضاف البيان: “تسبب الحادث بأضرار في الطائرة، ولم يصب أحد سواء من الركاب أو طاقم الطائرة”.

الكلمات الدلالية:
أخبار روسيا سان بطرسبورج سرب طيور يهاجم طائرة شركة الطيران الروسية طائرة روسية

مواد ذات صلة

المزيد
طفلة بريطانية تصطاد «أفعى» بيدها أثناء نزهة مع والدها (فيديو)

طفلة بريطانية تصطاد «أفعى» بيدها أثناء نزهة مع والدها (فيديو)

٠١:١٣ ص، الثلاثاء، ١٤ يونيو ٢٠١٦
أمريكا.. أسماك قرش تلتهم أطراف شابيْن بشاطئ «نورث كارولينا»

أمريكا.. أسماك قرش تلتهم أطراف شابيْن بشاطئ «نورث كارولينا»

٠٢:٠١ م، الأثنين، ١٥ يونيو ٢٠١٥
مساحته 348 ألف كيلومتر مربع.. الحاجز المرجاني الأكبر بالعالم مهدد بالزوال

مساحته 348 ألف كيلومتر مربع.. الحاجز المرجاني الأكبر بالعالم مهدد بالزوال

٠٦:٠٥ م، الخميس، ٠١ ديسمبر ٢٠١٦
نجاح تجربة أول تاكسي طائر يُقل 5 ركاب (صور)

نجاح تجربة أول تاكسي طائر يُقل 5 ركاب (صور)

١٢:٠٠ م، السبت، ٢٢ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *