الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان.. اللهم افتح لي أبواب رحمتك
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دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان.. اللهم افتح لي أبواب رحمتك

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان.. اللهم افتح لي أبواب رحمتك

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان.. اللهم افتح لي أبواب رحمتك
٠٤:٥٥:١٣ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

هناك الكثير من الأدعية، علمها لنا النبي ﷺ في كثير من المواقف والمناسبات، نقلتها لنا الأحاديث النبوية الشريفة، وعلينا أن نحفظها ونكثر من ذكرها، ونعلمها لأولادنا وأحبتنا.

أوقات الدعاء

وفي منتصف شهر رمضان المبارك، تضاعف الحسنات، ويجزل الثواب من الله العلي القدير، ويتحرى المؤمنون أوقات الدعاء والابتهال إلى الله تعالى.

دعاء النبي ﷺ 

ومن أدعية النبي ﷺ ما رواه أبو حميد الساعدي، بسند صحيح، أنه قال: “إذا دخل أحدكم المسجد، فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج، فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك”.

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الرحمة والفضل

وحسب “الدرر السنية” قد قيل: إن سر تخصيص الرحمة بالدخول، والفضل بالخروج: أن الرحمة في كتاب الله أريد بها النعم المتعلقة بالنفس والآخرة، كما قال تعالى: {ورحمت ربك خير مما يجمعون} [الزخرف: 32].

والفضل أريد به النعم الدنيوية، كما قال تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198]، وقال: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: 10].

ومن دخل المسجد فإنه يطلب القرب من الله، ويشتغل بما يقربه إلى ثوابه وجنته، فناسب ذلك ذكر الرحمة، ومن خرج منه فإنه يطلب الرزق، فناسب ذلك ذكر الفضل.

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