اجتماع لجنة التشاور السياسي بين المملكة والمغرب

تواصل- واس:

عُقد الاجتماع الثالث للجنة التشاور السياسي – ولجنة المتابعة على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية بالمملكة، والمملكة المغربية الشقيقة، اليوم في الرياض.

وترأس مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، الجانب السعودي، ومن الجانب المغربي المدير العام للعلاقات الثنائية السفير فؤاد يازوغ.

المشاركون

وبمشاركة كلٌ من معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، ومعالي سفير صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية بالرياض الدكتور مصطفى المنصوري، وعدد من مدراء الإدارات وممثلي الوكالات في كلا وزارتي الخارجية.

تعزيز العلاقات التاريخية

وتباحث الجانبان حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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