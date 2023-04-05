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توقف قلبها.. إنقاذ معتمرة إندونيسية في مطار المدينة
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توقف قلبها.. إنقاذ معتمرة إندونيسية في مطار المدينة

توقف قلبها.. إنقاذ معتمرة إندونيسية في مطار المدينة

توقف قلبها.. إنقاذ معتمرة إندونيسية في مطار المدينة
٠٢:٤٨:١٧ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نجحت الفرق الطبية بمركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في إنقاذ حياة معتمرة من الجنسية الإندونيسية.

إنقاذ معتمرة:

وتبلغ المعتمرة الإندونيسية من العمر 78 عاماً بعد تعرضها لحالة إغماء وتوقف القلب في صالات المغادرة الدولية.

وكان مركز المراقبة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي قد استقبل حالة طارئة لمعتمرة وهي في غياب تام عن الوعي وتوقف التنفس وتبعه توقف في نبضات القلب.

وفي التفاصيل بدء الفريق الطبي على الفور بالإنعاش القلبي الرئوي للمعتمرة الإندونيسة.

وبعد ثلاث دورات من الإنعاش، عادت الدورة الدموية التلقائية والنبض بحمد الله، وارتفعت نسبة الأوكسجين في الدم إلى نسبة عالية.

كما استكمل الفريق الطبي الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الرعاية للحالة وإكمال الخطة العلاجية لها.

وكان مركز المراقبة الصحية بمطار المدينة المنورة استقبل 6696 مستفيداً ومستفيدةً قُدمت لهم الخدمات الصحية اللازمة، وذلك خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك.

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الكلمات الدلالية:
الحج والعمرة انقاذ معتمرة توقف قلبها صحة

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