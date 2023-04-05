مجمع إمام الدعوة الخيري يقدم 150 ألف وجبة إفطار ويطلق مسابقة القرآن الكريم

تواصل – واس:

خصصت مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية عدداً من البرامج الاجتماعية والعلمية في رمضان، منها برنامج إفطار صائم في المسجد الحرام وساحات الحرم المكي وبعض مساجد مكة.

150 ألف وجبة إفطار

وتستهدف هذه البرامج تقديم 150 ألف وجبة جافة وساخنة لضيوف الرحمن وسكان مكة وبرنامج مسابقة القرآن الكريم في عامها ودورتها السادسة عشر، التي تهدف إلى ربط الشباب بالقرآن الكريم وغرس الوسطية والاعتدال وتحقيق الأمن الفكري.

برنامج إمام الدعوة

ومن ضمن البرامج كذلك برنامج إمام الدعوة العلمية في خطب الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرمضانية بعدة لغات، وكذلك تنظم المؤسسة بالشراكة مع جمعية تحفيظ القرآن بمكة دورات علمية في تدبر القرآن الكريم وغرس القيم القرآنية.

وتشمل البرامج أيضا برنامج تأهيل معلمي القرآن الكريم، تحت إشراف وفسح وزارة الشؤون الإسلامية ويهدف إلى خدمة القرآن الكريم.

هذا إلى جانب تنظيم أكاديمية إمام الدعوة العلمية التي تمنح دبلوماً في العلوم الشرعية والدراسات القرآنية بالتعاون مع جامعة أم القرى.

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