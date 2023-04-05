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“مدني الرياض” يخمد حريقًا في مستودع بحي السلى دون إصابات
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“مدني الرياض” يخمد حريقًا في مستودع بحي السلى دون إصابات

“مدني الرياض” يخمد حريقًا في مستودع بحي السلى دون إصابات

“مدني الرياض” يخمد حريقًا في مستودع بحي السلى دون إصابات
٠٢:٣٨:٣٢ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن تمكن “مدني الرياض” من إخماد حريق في مستودع بحي السلى.

ونشر حساب “الدفاع المدني” عبر موقع التواصل الاجتماعي “صورًا من جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق، وكتب :” أخمد مدني الرياض حريقًا في مستودع بحي السلي، ولا إصابات”.

على جانب آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، أهالي منطقة عسير لتوخي الحذر بسبب التقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.

أمطار غزيرة بعسير

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير حتى الساعة 9 مساء يوم الخميس.

وتابعت المديرية “لسلامتك أثناء هطول الأمطار ابتعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود”.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، نجران، الجوف والحدود الشمالية. كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية ( طريف) والجوف ( القريات).

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الدفاع المدني الرياض مدني الرياض مستودع بحي التسلى

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