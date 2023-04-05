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سحور ليلة الخامس عشر من رمضان.. القرص الفلاحي الهشة
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سحور ليلة الخامس عشر من رمضان.. القرص الفلاحي الهشة

سحور ليلة الخامس عشر من رمضان.. القرص الفلاحي الهشة

سحور ليلة الخامس عشر من رمضان.. القرص الفلاحي الهشة
٠٢:٣٩:٠٨ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

القرص الفلاحي، من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن الاعتماد عليها كوجبة للسحور، وهي في الوقت نفسه، من الوجبات الشعبية التي تشتهر في المملكة.

مكونات القرص الفلاحي

كيلو من الدقيق.

1 كوب سمن مذاب.

نصف كوب زيت.

كوب ونصف لبن رائب أو زبادي.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب قشطة.

ربع كوب سمسم محمص.

ملعقة كبيرة بيكنج صودا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقتان خميرة

طريقة عمل القرص الفلاحي الهشة

وحسب صحيفة” اليوم”، يمكن تحضير القرص الفلاحي الهشة كالآتي:

– نحضر كوبا ونمزج فيه الخميرة والسكر والقليل من اللبن الدافئ، ونقلب جيداً.

– ترك الخليط نحو 5 دقائق حتى يظهر فوران الخميرة للتأكد من مدى كفاءتها.

– نحضر إناءً كبيرًا، ونخلط فيه الدقيق والملح والبيكنج بصودا والسمسم المحمص.

– نضع على الخليط زيتًا دافئا والسمن المذاب مع التقليب المحكم حتى تتغلف جميع جزيئات الدقيق بالسمن والزيت.

– نسكب خليط الخميرة واللبن الرائب أو الزبادي مع الفانيليا والقشطة، ونقلب جيداً حتي تتشكل عجينة متماسكة.

– يُغطى العجين، ثم نتركه في مكان دافئ لمدة ساعة، حتى يخمر ويتضاعف حجمه.

– نحضر صينية وندهنها بالسمن ثم نقطع العجين إلى كرات صغيرة ونضعها علي الصينية.

– نضغط برفق على كرات العجين براحة الكف، حتى تأخذ شكل القرص ونتركها 5 دقائق.

– ندخل القرص الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج، ثم نخرجها وتغطى لتظل هشة.

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