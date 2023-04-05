شاهد.. هذا ما فعله رجل أمن مع طفل توجه وحيداً إلى الكعبة المشرفة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق كيف تعامل رجل أمن بكل عفوية مع طفل صغير توجه وحيدا بلبس الإحرام إلى الكعبة المشرفة.

عفوية الطفل ورجل الأمن

وأظهر المقطع عفوية رجل الأمن وتعامله بكل رفق ولين مع الطفل، الذي استأذن كما يبدو لتقبيل الكعبة المشرفة.

وتوجه الطفل تاركاً والده، إلى الكعبة المشرفة، فنظر إليه رجل الأمن وأومأ إليه بأن يتقدم، وبالفعل تقدم الطفل وقبل الكعبة المشرفة بكل عفوية.

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وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على سلوك وأخلاق رجل الأمن وعفويته وتعامله الراقي مع الطفل الصغير.

وفي وقت سابق، تفاعل رواد السوشيال ميديا، مع مقطع فيديو أظهر تعامل أحد رجال الأمن مع طفل داخل الحرم، وحاز الفيديو على نسبة عالية من المشاهدة، عبر “تويتر”.

مداعبة في الحرم

وأظهر الفيديو تفاعل رجل الأمن مع طفل صغير لم يتجاوز خمس سنوات، يمسك مسبحة خشبية، وقام بحمله ومداعبته وتقبيله، في حين انتابت الطفل حالة من الفرحة، بعد تفاعل رجل الأمن معه.

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