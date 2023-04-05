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مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف بعدة تخصصات
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مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف بعدة تخصصات
٠١:٤٧:٤٤ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات لحملة الثانوية فأعلى، للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  •  سكرتير تنفيذي (3 وظائف) ثانوية فأعلى.
  •  مهندس مدني.
  •  مسؤول إداري (ثانوية فأعلى).
  •  مساعد باحث.
  •  أخصائي جودة.
  •  أخصائي استمرارية الأعمال.
  •  ممثل خدمات المرضى (ثانوية فأعلى).
  •  أخصائي قانوني.
  •  أخصائي الشؤون الرياضية.
  •  أخصائي حقوق المرضى.
  •  صيدلي إكلينيكي.
  •  محلل أعمال.
  •  مساعد صيانة.
  •  منسق المرافق والصيانة.
  •  مسؤول المشتريات.
  • والمزيد …

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عن المستشفى :

  •  مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هو مستشفى تخصصي حكومي يقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يقوم المستشفى بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة بطب العيون للمرضى والمراجعين من جميع الأعمار، يعود إنشاء المستشفى إلى عام 1983م.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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