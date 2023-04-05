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اكتشاف نوع جديد من سوسة النخيل الحمراء في المملكة
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اكتشاف نوع جديد من سوسة النخيل الحمراء في المملكة

اكتشاف نوع جديد من سوسة النخيل الحمراء في المملكة

اكتشاف نوع جديد من سوسة النخيل الحمراء في المملكة
٠١:٤٥:٠٥ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تمكَّن فريق بحثي مشترك من كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم من اكتشاف وتسجيل نوع جديد من سوسة النخيل الحمراء بالمملكة.

وذلك من خلال دراسة بحثية رصدت التنوع الجيني الوراثي لها، حيث يعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اكتشافه بمنطقة القصيم

ووفق الدراسة البحثية تم اكتشاف هذا النوع بمنطقة القصيم، بعد دراسة التنوع والخصائص الجينية للحشرة، وتسجيله كنوع جديد (Rhynchophorus bilineatus (Coleoptera: Curculionidae، إضافة لتسجيله في بنك الجينات الدولي باسم جامعة القصيم، ويعد أول تسجيل لهذا النوع في المملكة والدول المجاورة، حيث ضم الفريق البحثي من الجامعة كلًّا من الدكتور محمد الدغيري، والدكتور نجدي فاروق، والدكتور محمد مطاوع، والدكتور مدحت ريحان.

التنوع البيولوجي الوراثي لأنواع سوسة النخيل الحمراء

وسلطت الدراسة – التي نشرت في مجلة علمية مصنفة ذات معامل تأثير عالي – الضوءَ على التنوع البيولوجي الوراثي لأنواع سوسة النخيل الحمراء في منطقة القصيم وأضرارها على النخيل.

وتأتي هذه الدراسة ضمن الجهود البحثية المستمرة التي تقوم بها الجامعة لدعم حملات المكافحة والوقاية من آفة الإصابة بسوسة النخيل الحمراء التي تشكل أحد أكثر المخاطر فتكًا بزراعة النخيل بالمنطقة .

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم سوسة النخيل سوسة النخيل الحمراء

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