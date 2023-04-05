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الكاميرات تفضح حاخامًا يهوديًا.. هذا ما فعله داخل متجر بنيويورك؟
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الكاميرات تفضح حاخامًا يهوديًا.. هذا ما فعله داخل متجر بنيويورك؟

الكاميرات تفضح حاخامًا يهوديًا.. هذا ما فعله داخل متجر بنيويورك؟

الكاميرات تفضح حاخامًا يهوديًا.. هذا ما فعله داخل متجر بنيويورك؟
٠٢:٣٠:٥١ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت شرطة نيويورك، مقطعا مصورا، يظهر حاخاما يهوديا، ارتكب فعلا مشينا، داخل متجر، وطالبت الشرطة بمعلومات حول الشخص الذي ظهر في الفيديو.

وأقدم الحاخام اليهودي على التحرش بموظفة تعمل داخل المتجر، ثم أخذ أشياءه وغادر على عجل.

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اعتقال يهودي 

وفي وقت سابق، اعتقلت شرطة الاحتلال شابًا يهوديًا؛ لتنكره بزي عربي “خليجي” ومحاولة دخول الحرم القدسي الشريف.

وبحسب الشرطة، كان الشاب اليهودي يعتمر كوفية على رأسه، ويبدو شكله غريبًا، وقالت إنه قد يُنظر إلى ذلك على أنه استفزاز “كان يمكن أن يتسبب في انفجار” بين العرب واليهود، ووصفته بـ”حادث حساس للغاية”.

وأطلق سراح الشاب اليهودي في ظل ظروف تقييدية، بعد أن قام بهذا الفعل الغريب.

الحرم القدسي

وفي حادثة أخرى، تم القبض على يهوديين؛ بعد أن حاولا دخول الحرم القدسي وركلا باب المغاربة.

وقالت شرطة الاحتلال “هؤلاء هم يهود وصلوا عند مدخل الحرم القدسي أثناء صلاة الفجر، ويحاولون الدخول أثناء صلاة المسلمين هناك”، مؤكدة مرة أخرى أن مثل هذا الحدث قد يثير أعمال شغب واستفزاز

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