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الجوازات: 100 ألف ريال غرامة والسجن لصاحب العمل في هذه الحالة

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الجوازات: 100 ألف ريال غرامة والسجن لصاحب العمل في هذه الحالة

الجوازات: 100 ألف ريال غرامة والسجن لصاحب العمل في هذه الحالة

الجوازات: 100 ألف ريال غرامة والسجن لصاحب العمل في هذه الحالة
٠١:٠١:٣٨ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للجوازات، أصحاب الأعمال من تمكين العمالة من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص.

السجن والغرامة

وقالت الجوازات، في تغريدة عبر “تويتر”: “يعاقب صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، بغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر”.

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وأضافت الجوازات، أن العقوبة تشمل المنع من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ختم خاص بموسم رمضان

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الداخلية – ممثلة في المديرية العامة للجوازات- ختماً خاصاً بموسم رمضان 1444هـ.

جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة؛ وذلك بهدف توثيق هذه المناسبة، وإحياء الموروث الثقافي التاريخي والعادات والتقاليد في الشهر المبارك.

الختم في مطارين

وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال شهر رمضان المبارك الحالي، وذلك لتوثيق مفهوم الموسم وتسليط الضوء على ما يتضمنه من دلالات روحانية ومجتمعية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الجوازات السجن العمالة الغرامة

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