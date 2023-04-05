وظائف لحملة البكالوريوس بالإدارة العامة لصحة السجون

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أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية عن طرح عدد من الوظائف الإدارية في برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض حسب المسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي مشتريات (الإدارة العامة لصحة السجون)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين.

– أخصائي موارد بشرية (الإدارة العامة لصحة السجون)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الموارد البشرية) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن سنتين.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على المؤهل المطلوب لشغل الوظائف بتقدير لا يقل عن (جيد).

– إرفاق السيرة الذاتية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا

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نتائج القبول

وفي منتصف مارس الماضي، أعلنت المديرية العامة للسجون، ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول برتبة “وكيل رقيب” بمختلف مناطق المملكة.

ونشرت المديرية نتائج القبول المبدئي على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للسجون (رجال) على رتبة (وكيل رقيب) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة عبر أبشر للتوظيف.