لتعويض ما فقده الجسم.. الوقت والكمية المناسبة لشرب الماء في رمضان

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أكثر ما يشغل الصائمون في رمضان هو شرب الماء بكميات كبيرة، خاصة عند سماع الأذان أو انطلاق مدفع الإفطار.

يأتي هذا نتيجة الإحساس الشديد بالعطش والرغبة في تعويض السوائل التي فقدها الجسم، أثناء فترة الصيام.

الإفراط في شرب الماء:

وذكر موقع “healthline”، أن شرب الماء ضروري ومهم لتعويض احتياج الجسم، ولكن الإفراط في شرب الماء مباشرة بعد الإفطار أو السحور ليس التوقيت الأنسب.

وأوضح أن المبالغة في شرب الماء بعد الإفطار مباشرة يؤدي إلى الإصابة بـ :

-عسر الهضم .

– الإمساك .

– الانتفاخ.

– يعيق من امتصاص الجسم للعناصر الغذائية المتوفرة بالأطعمة.

ويفضل أن تكون الكمية المستهلكة من الماء موزعة، قدر الإمكان على مدار الفترة من الإفطار إلى السحور.

كمية الماء المناسبة في رمضان:

تتوقف حاجة الجسم للماء في رمضان على النوع والعمر، ويمكن توضيحها كالآتي:

1-النساء:

9 أكواب يوميًا، وهو ما يعادل لترين أو لترين ونصف، وفي حالة الحمل والرضاعة تزيد الكمية إلى 11 أو 12 كوبا.

2- الرجال:

13 كوبا يوميًا، أي ما يعادل 3 لترات.

3- الأطفال والمراهقون:

من 6 إلى 8 أكواب يوميًا.

أضرار الإفراط من شرب الماء بعد الإفطار:

في حالة زيادة الكمية المسهتلكة عن حاجة الجسم، يترتب على ذلك العديد من الأضرار الصحية؛ وأبرزها:

-مشاكل الجهاز الهضمي، والانتفاخ وعسر الهضم.

– انخفاض الصوديوم بالدم، مما يسبب تشنج العضلات وارتفاع ضغط الدم وازدواجية الرؤية.

– زيادة فرصة الإصابة بالكبد الدهني.

– تجمُّع السوائل في خلايا الدماغ، مما يسبب الشعور بالصداع والغثيان.

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