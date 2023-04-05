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توقعات بهطول أمطار غزيرة على الباحة وعسير.. وتحذيرات للمواطنين والمقيمين

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توقعات بهطول أمطار غزيرة على الباحة وعسير.. وتحذيرات للمواطنين والمقيمين

توقعات بهطول أمطار غزيرة على الباحة وعسير.. وتحذيرات للمواطنين والمقيمين

توقعات بهطول أمطار غزيرة على الباحة وعسير.. وتحذيرات للمواطنين والمقيمين
٠١:١١:٢٤ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

هطلت مساء أمس الأربعاء، أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، شملت مدينة الباحة، وعددًا من محافظاتها والمراكز التابعة لها.

أمطار على الباحة

فيما نبَّهت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جوية هذه الأيام، وانعدام للرؤية بسبب الضباب الكثيف بمدينة الباحة وعدد من المحافظات.

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أمطار غزيرة بعسير

وهطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات محايل والمجاردة وأحد رفيدة وظهران الجنوب.

كما شملت الأمطار مراكز بللحمر وبللسمر وشفا بلقرن والفرشة ووادي بن هشبل وصمخ والجوة والمضة وعقبة جمامة، ارتوت على أثرها الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا رحمة وبركة،وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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أخبار السعودية أمطار أمطار غزيرة الباحة عسير

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