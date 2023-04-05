هواتف بيكسل 7 تحصل على ميزة جديدة في جوجل Meet

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أعلنت شركة جوجل عن إضافة ميزة جديدة لخدمة مكالمات الفيديو، Meet on Pixel smartphones.

وأوضحت الشركة، أن هذه الميزة ستكون متاحة للمستخدمين الذين يصلون إلى جوجل ميت Google Meet على هواتفهم الذكية Pixel 7 أو Pixel 7 Pro، وستساعد ميزة فصل السماعات المُدبلجة المستخدمين أثناء الاجتماع.

فوائد الميزة الجديدة

وسيتمكن مستخدمو Meet من سماع صوت المشاركين الآخرين من اتجاهات مختلفة بناءً على موقعهم على الشاشة.

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وتؤكد جوجل أن هذه الميزة ستوفر للمستخدمين “تجربة أكثر وديناميكية”، وباستخدام هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من التمييز بين السماعات المختلفة وسماع من أين أتوا.

وذكرت جوجل في منشور مدونة، أن هذه الميزة متاحة حاليًا فقط للهواتف الذكية من سلسلة Pixel 7، ولاستخدام هذه الميزة، سيحتاج المستخدمون إلى جهاز Pixel 7، علاوة على ذلك، يذكر عملاق التكنولوجيا أيضًا أن التحكم الإدارى لن يكون قابلًا للتطبيق على هذه الميزة.

موعد طرح الميزة الجديدة

وقالت الشركة إنه سيتم طرح هذه الميزة تدريجيًا لجميع مستخدمي Pixel 7، وبدأت Google بالفعل في طرح الميزة.

وقد يستغرق ظهور الميزة لجميع مستخدمي Pixel 7 ما يصل إلى 15 يومًا، وبصرف النظر عن هذا، ستكون الميزة متاحة لجميع عملاء Google Workspace، وسيشمل ذلك عملاء G Suite Basic وBusiness القدامى أيضًا.

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