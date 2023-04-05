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21 قتيلا و100 ألف نازح جراء فيضانات الصومال
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21 قتيلا و100 ألف نازح جراء فيضانات الصومال

21 قتيلا و100 ألف نازح جراء فيضانات الصومال

21 قتيلا و100 ألف نازح جراء فيضانات الصومال
١٢:٤٠:٠٣ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

لقى 21 شخصًا مصرعهم في الصومال، بينما نزح أكثر من 100 ألف شخص جراء أمطار غزيرة وفيضانات جنوبي البلاد.

قتلى ومشردين

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لبعثة الأمم المتحدة في الصومال، الأربعاء، إن “الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة قتلت 21 شخصا على الأقل في بارطيري (جنوب)، وشردت أكثر من 100 ألف آخرين، كما دمرت ممتلكات خلال الأسبوعين الماضيين في جنوب الصومال”.

وأضاف أن “الفيضانات التي تأتي من جبال إثيوبيا تسببت في ارتفاع مستوى مياه نهري شبيلي وجوبا اللذين قد يفيضان إلى الأراضي الزراعية”.

تدمير 6 مرافق صحية

وأشار البيان إلى أن “الفيضانات دمرت 6 مرافق صحية و200 مرحاض و4 مدارس”.

ولفت إلى أن “التغير المناخي أدى إلى تكرار أزمتي الجفاف والفيضانات في هذا البلد الذي يعد من الدول التي ليس لها تأثير في التغير المناخي”.

دعم الصومال

ودعا المكتب الأممي، المجتمع الدولي إلى “استمرارية دعم الصومال الذي يعاني من أزمات متراكمة نتيجة التغير المناخي وعدم الاستقرار”.

شح الأمطار وجفاف

وتأتي هذه الفيضانات الأخيرة، بعد معاناة الصومال من شح في الأمطار وجفاف للموسم الخامس على التوالي، أدى لنزوح أكثر من 1.4 مليون شخص ونفوق 3.8 ملايين رأس ماشية منذ منتصف 2021.

وسبق أن قالت الأمم المتحدة هذا العام إنها لم تعد تتوقع إعلانا رسميا عن المجاعة في الصومال، لكنها وصفت الوضع بأنه “حرج للغاية” مع وجود أكثر من 6 ملايين شخص يعانون الجوع في هذا البلد وحده.

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الكلمات الدلالية:
الصومال جفاف فيضانات قتلى ونازحين

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