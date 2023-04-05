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شاهد.. حالة مطرية غزيرة على حي الشفا بالطائف
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شاهد.. حالة مطرية غزيرة على حي الشفا بالطائف

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على حي الشفا بالطائف

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على حي الشفا بالطائف
١٢:٣٥:٣٥ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة على حي الشفا بمحافظة الطائف.

أمطار حي الشفا

وأظهر المقطع، حالة مطرية غزيرة على حي الشفا بالطائف، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، نجران، الجوف والحدود الشمالية.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية ( طريف) والجوف ( القريات).

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الطائف حالة مطرية حي الشفا

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