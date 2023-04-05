حالة نادرة جدًا.. صور مُخيفة لديدان تزحف تحت جلد عامل إسباني

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في حالة تعتبر نادرة جدا في العالم، أصيب عامل إسباني بعدوى الديدان الأسطوانية.

وتمكن الأطباء من رؤية الديدان وهي تزحف تحت جلده مباشرة بعد إصابته بحكة في جميع جسده.

ديدان تزحف تحت جلد عامل إسباني:

وذكر موقع “odditycentral” أن الرجل يبلغ 64 عامًا، وقد أدرك أنه يعاني من إصابته بمرض ما بعد إصابته بإسهال خفيف وحكة في جميع أنحاء جسده.

الديدان الأسطوانية:

وكان الرجل قد أبلغ المستشفى الجامعي في مدريد بحالته، حيث توصّل الأطباء إلى أنه مصاب بالديدان الأسطوانية الطفيلية التي أصبحت خطيرة بشكل مقلق للغاية.

وعادة ما تكون عدوى الأسطوانتين بدون أعراض، ولكن في هذه الحالة بالذات، أصبح الأمر خطيرًا لدرجة أن الأطباء تمكنوا من رؤية الديدان وهي تزحف تحت جلده.

وقام الأطباء برسم الخطوط العريضة حول الخطوط الحمراء على جسم الرجل، مما ساعدهم على تحديد أن الديدان تحركت على مدار 24 ساعة.

يذكر أن المريض كان قد تلقى العلاج الهرموني، والذي أدى إلى تثبيط جهاز المناعة، مما أدى بشكل فعال إلى تكاثر الطفيليات وظهور الأعراض بشكل بارز ثم دخل في حالة من فرط العدوى.

السماء تمطر ديدانا:

وفي مارس الماضي تفاجأ سكان العاصمة الصينية بسقوط ديدان من السماء بعد عاصفة رعدية، في ظاهرة غير مسبوقة بالبلاد.

وبحسب ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، لم تكشف السلطات بعد عن سبب هذه الظاهرة الغريبة حتى الآن.

ويعتقد البعض بأن الرياح حملتها إلى البلاد حسب ظاهرة تحدثت عنها مجلة Mother Nature Network العلمية، وقال آخرون ربما سقطت من الأشجار.

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