أهم 10.. صرف معونة رمضان بتوجيه ملكي وتحذير الأرصاد و “توبة” ممثلة

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم الأربعاء، حتى قبل منتصف الليل، والتي جاء أبرزها كالتالي:

بيان عاجل من تعليم الأحساء حول فيديو احتجاز طفل داخل مدرسته

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء بيانا حول تواجد طفل داخل مدرسة خارج أوقات الدوام.. المزيد هنا

الدفاع المدني يحذر: أمطار غزيرة حتى الـ 9 مساء الخميس على منطقة عسير

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، أهالي منطقة عسير لتوخي الحذر بسبب التقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.. المزيد هنا

شاهد..اعتداء وحشي من جنود الاحتلال على المعتكفات.. وحريق بالمسجد الأقصى

اعتدت قوات دولة الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.. المزيد هنا

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تعليم عسير

أعلنَت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تعليقَ الدراسة الحضورية غدًا في مدارسها؛ وذلك.. المزيد هنا

عاجل.. خادم الحرمين يوجه بصرف “معونة رمضان” لمستفيدي الضمان الاجتماعي بأكثر من 3 مليارات ريال

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بصرف “معونة شهر رمضان” للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.. المزيد هنا

بهذه المناطق.. خبير طقس يُحذر من حالة مطرية غزيرة خلال الـ 24 ساعة القادمة

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أمطار غزيرة متوقعة على مناطق المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة.. المزيد هنا

“أخاف الموت والحساب”.. ممثلة شهيرة تعتزل التمثيل وترتدي الحجاب

أعلنت الممثلة السورية الشهيرة، هلا يماني، اعتزالها الفن نهائيًا وارتداءها الحجاب، وذلك بعد مدة من غيابها عن الساحة الفنية.. المزيد هنا

جرائم صهيونية مرفوضة.. إدانة واسعة لاقتحام قوات الاحتلال لـ المسجد الأقصى

أدانت وزارة الأوقاف الفلسطينية الاعتداء الوحشي لقوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.. المزيد هنا

بيان مهم من “الزكاة والضريبة” بشأن الإقرارات الضريبية عن شهر مارس

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مارس الماضي.. المزيد هنا

تنويه مهم من “حساب المواطن” بشأن المقيمين بشكل دائم خارج المملكة

من الأسئلة التي تطرح من وقت لآخر، ما يتعلق منها بشأن المقيمين خارج المملكة بشكل متقطع أو دائم، وما إذا كانت تنطبق عليهم شروط الاستحقاق لدعم “حساب المواطن”.. المزيد هنا