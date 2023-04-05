شاهد.. تدفق سيول طريق السيل شمال الطائف

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وثق مقطع فيديو متداول، تدفق وجريان السيول بأحياء شمال محافظة الطائف، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

سيول طريق السيل

وأظهر المقطع، تدفق السيول في طريق السيل شمال الطائف، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

رياح نشطة وأتربة

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، نجران، الجوف والحدود الشمالية. كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية ( طريف) والجوف ( القريات).

سيول طريق السيل شمال الطائف القريب .

رصد @kok2512 pic.twitter.com/xoYqMDIwxP — فريق عواصف الغربية (@3wa9f1) April 5, 2023

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