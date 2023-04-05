بدون خبرة.. توفر وظائف شاغرة في “الملاحة الجوية”

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مساعد اداري تنفيذي:

المؤهلات والخبرات:

تعليم: مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

الخبرة : 0 إلى 3 سنوات من الخبرة في الإدارة الكتابية والمكتبية.

محلل اكتساب المواهب:

المؤهلات والخبرات:

الخبرة: 0 إلى 3 سنوات من الخبرة في اكتساب المواهب أو التوظيف.

التعليم والشهادات: مطلوب درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو ما يعادلها.

محلل أداء:

المؤهلات والخبرات:

المعرفة والخبرة: مطلوب 0 إلى 3 سنوات من الخبرة في إدارة الأداء.

التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية (BIS / MIS) / إدارة.

عن الشركة:

تلعب SANS دورًا حيويًا في ضمان التدفق الآمن والفعال لحركة المرور في المجال الجوي للمملكة العربية السعودية. يوفر SANS خدمات إضافية مثل منشورات الطيران والبحث والإنقاذ والاتصالات الجوية ، وهناك أيضًا تنسيق وثيق مع العديد من الكيانات مثل المراكز العسكرية ومراكز مراقبة الحركة الجوية المجاورة لضمان النقل السلس والفعال لحركة المرور.

علاوة على ذلك، فإن SANS مسؤولة عن توفير وصيانة وتشغيل جميع أنظمة الملاحة الجوية وتشغيل جميع أنظمة الملاحة الجوية مثل الاتصالات والملاحة والمراقبة في جميع أنحاء المملكة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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