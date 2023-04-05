الإرياني: الحوثي يتعمد تجهيل القبائل اليمنية

تواصل – فريق التحرير:

انتقد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أساليب مليشيا الحوثي الانقلابية، التي تعتمد تجهيل أبناء القبائل اليمنية، وتضليلهم.

افتراءات وخزعبلات

وقال الإرياني في تغريدة عبر “تويتر”: “بمثل هذه الإفترءات والخزعبلات والخرافات التي لا يقر بها دين ولا عقل ولا منطق تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تجهيل وتضليل أبناء القبائل في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها”.

وأوضح الإرياني أن الهدف من ذلك هو: “حشدهم وقودا لحروبها التي لا تنتهي، خدمة لأهدافها في استعادة الحكم الإمامي المتخلف والتسلط على رقاب اليمنيين لعقود قادمة”.

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وكان الإرياني شارك في وقت سابق، مقطع فيديو، يمثل جريمة جديدة، تضاف إلى سجل جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية بحق الشعب اليمني.

همجية متكررة

وقال الإرياني عبر “تويتر”: “المشهد الصادم الذي وثقته كاميرا مراقبة لطقم حوثي وهو يدهس أربع نساء في مدينة ذمار، ثم يواصل طريقة وكأن شيء لم يكن، نموذج يتكرر لوحشية وهمجية عناصر المليشيا، واستخفافها بدماء اليمنيين وأرواحهم، وتجردها من كل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية”.