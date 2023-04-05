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“خيرية روضة هباس” تنفذ 20 مشروعًا وبرنامجًا بـ945 ألف ريال
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“خيرية روضة هباس” تنفذ 20 مشروعًا وبرنامجًا بـ945 ألف ريال

“خيرية روضة هباس” تنفذ 20 مشروعًا وبرنامجًا بـ945 ألف ريال

“خيرية روضة هباس” تنفذ 20 مشروعًا وبرنامجًا بـ945 ألف ريال
١٢:٠٦:٢٢ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

نَفَّذَتْ جمعيةُ البر الخيرية بمركز روضة هباس، بمنطقة الحدود الشمالية 20 مشروعًا وبرنامجًا للمستفيدين من خِدْمَاتِها، وذلك خلال الربع الأول من عام 2023 م، بَلَغَتْ قيمتُها 945,748 ريالًا.

مشروعات الجمعية الاجتماعية

وتَنَوَّعَتْ مشروعاتُ الجمعية الاجتماعية ومبادراتها لتشمل مساعدة أسر الأيتام، وتفريج كربة، وتوزيع السلال الغذائية، والإعانات الصحية، وبناء منازل.

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كذلك تضمن مشروعات الجمعية، كفالة الأيتام، وكسوة الشتاء، وتأثيث منازل، وكفالة الأرامل، وتوزيع تمور، والسلال الرمضانية، والكفالة التعليمية، وكسوة العيد، وإفطار صائم.

مبادرات وشراكات مجتمعية

هذا بالإضافة للمبادرات والشراكات المجتمعية الأخرى التي قُدمت خلالها خدمات اجتماعية للمستفيدين.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية خيرية روضة هباس مبادرات اجتماعية مشروعات خيرية مشروعات مجتمعية

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