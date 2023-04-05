تأمين ورواتب 6 آلاف ريال.. “باب رزق جميل” تعلن عن وظائف شاغرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة باب رزق جميل، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر فرص وظيفية لمؤهل (الثانوية فأعلى) برواتب تصل (6,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

موظف استقبال فندقي. (5) وظائف.

الشروط المطلوبة:

حاصل على شهادة الدبلوم في السكرتارية والإدارة أو ما يعادلها.

خبرة سنتين في مجال العمل.

اقرأ أيضا:

برواتب 6500 ريال.. قدم الآن: وظائف في هيئة التخصصات الصحية

المزايا:

الراتب من 4,000 – 6,000 ريال.

تأمين طبي وتأمين اجتماعي.

إجازة سنوية.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

“القدية للاستثمار” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم