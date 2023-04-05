الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
تأمين ورواتب 6 آلاف ريال.. “باب رزق جميل” تعلن عن وظائف شاغرة
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تأمين ورواتب 6 آلاف ريال.. “باب رزق جميل” تعلن عن وظائف شاغرة

تأمين ورواتب 6 آلاف ريال.. “باب رزق جميل” تعلن عن وظائف شاغرة

تأمين ورواتب 6 آلاف ريال.. “باب رزق جميل” تعلن عن وظائف شاغرة
١١:٠٠:٠٣ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة باب رزق جميل، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر فرص وظيفية لمؤهل (الثانوية فأعلى) برواتب تصل (6,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • موظف استقبال فندقي. (5) وظائف.

الشروط المطلوبة:

  • حاصل على شهادة الدبلوم في السكرتارية والإدارة أو ما يعادلها.
  •  خبرة سنتين في مجال العمل.

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المزايا:

  •  الراتب من 4,000 – 6,000 ريال.
  •  تأمين طبي وتأمين اجتماعي.
  •  إجازة سنوية.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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باب رزق جميل فرص وظائف وظائف شاغرة

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