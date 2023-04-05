تأمين ورواتب 6 آلاف ريال.. “باب رزق جميل” تعلن عن وظائف شاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة باب رزق جميل، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر فرص وظيفية لمؤهل (الثانوية فأعلى) برواتب تصل (6,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- موظف استقبال فندقي. (5) وظائف.
الشروط المطلوبة:
- حاصل على شهادة الدبلوم في السكرتارية والإدارة أو ما يعادلها.
- خبرة سنتين في مجال العمل.
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المزايا:
- الراتب من 4,000 – 6,000 ريال.
- تأمين طبي وتأمين اجتماعي.
- إجازة سنوية.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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