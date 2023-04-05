الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
تأمين ورواتب 6 آلاف ريال.. “باب رزق جميل” تعلن عن وظائف شاغرة
شاهد.. اندلاع حريق في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية
معارض المسجد الحرام لتوعية ضيوف الرحمن
عقوبة صارمة بدولة عربية.. 160 ألف دولار لمروجي الإشاعات عن حالة الطقس
دولة تحظر على العملاء استخدام الهواتف أثناء تناول الطعام
آلام وتنميل..7 علامات تؤكد إصابتك بانسداد الشرايين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عقوبة صارمة بدولة عربية.. 160 ألف دولار لمروجي الإشاعات عن حالة الطقس

عقوبة صارمة بدولة عربية.. 160 ألف دولار لمروجي الإشاعات عن حالة الطقس

عقوبة صارمة بدولة عربية.. 160 ألف دولار لمروجي الإشاعات عن حالة الطقس
١٠:٥١:٠٣ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

بغرامة تصل نحو 160 ألف دولار، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون يعاقب من ينشر معلومات غير صحيحة عن الأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي.

غرامة على مروجي إشاعات الطقس:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فإن مشروع القانون الجديد، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أي ما يعادل نحو 1600 دولار ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

وتشمل العقوبة كل من يقدم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة العامة للأرصاد الجوية من دون ترخيص.

نص العقوبة:

وذكرت صحيفة أخبار اليوم المصرية أنه القانون يعاقب من ينشر معلومات غير صحيحة بأي وسيلة من وسائل النشر.
وكذلك من يقوم بإنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها أو مراكز توقعات جوية أو بحرية من دون ترخيص.

وفي التفاصيل سيقلل مشروع القانون حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة في ما يتعلق بالأرصاد.

وعن سبب اعتماد هذا القانون، فإن الإشاعات قد تضر بالاقتصاد وتضيع المليارات وقد ترجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.

اقرأ أيضا

عاجل.. مصرع شخص وإصابة 30 في حادث خروج قطار عن السكة الحديدية بـ هولندا

الكلمات الدلالية:
اخبار الطقس الأرصاد مجلس النواب مصر

مواد ذات صلة

المزيد
سفير المملكة بأنقرة يؤكد عدم تسجيل حالات اختطاف في تركيا

سفير المملكة بأنقرة يؤكد عدم تسجيل حالات اختطاف في تركيا

١٠:٢٥ ص، الأحد، ١٤ يونيو ٢٠١٥
بعد 10 سنوات.. “طريق مكة” يحقق حلم سيدة إندونيسية بالحج

بعد 10 سنوات.. “طريق مكة” يحقق حلم سيدة إندونيسية بالحج

٠٧:٢٩ م، الجمعة، ١٧ يونيو ٢٠٢٢
اليوسف: صندوق التنمية العقارية سخر 160 مليارا لخدمة 500 ألف مواطن

اليوسف: صندوق التنمية العقارية سخر 160 مليارا لخدمة 500 ألف مواطن

٠٧:٣٥ ص، الثلاثاء، ٠٤ أبريل ٢٠١٧
جولة في أهم أخبار «المدينة المنورة» خلال أسبوع

جولة في أهم أخبار «المدينة المنورة» خلال أسبوع

١٠:٥٨ ص، الأحد، ٢٤ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *