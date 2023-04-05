شاهد.. اندلاع حريق في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية

تواصل – فريق التحرير:

اندلع حريق في مبنى يتبع وزارة الدفاع الروسية في وسط موسكو، مساء يوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء تاس التي نقلت عن خدمات الطوارئ.

اقرا أيضا:

بعد اعتقال صحفي.. أمريكا تطالب مواطنيها مغادرة روسيا فورًا

حريق مبنى الدفاع الروسية

وأوضح متحدث رسمي: “اندلع حريق في أحد المباني الواقعة على أراضي وزارة الدفاع، في 19 شارع زنامنكا . لوحظت كثافة نيران شديدة من نافذة في الطابق الثالث”.

وأكدت وكالة الأنباء الروسية تاس، في وقت لاحق أنه جرى السيطرة على الحريق، دون تسجيل أي إصابات.

روسيا تعزز قدراتها العسكرية

يأتي ذلك في ظل حالة توتر بين روسيا والناتو بسبب انضمام فنلندا للحلف، فيما صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، بأن روسيا ستعزز قدراتها العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي كرد فعل على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وقال جروشكو لوكالة “سبوتنيك” الروسية : “لقد جرى بالفعل الإعلان عن جزء من الإجراءات. سنعمل على تعزيز إمكاناتنا العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي.

وأضاف “في حالة انتشار قوات الناتو الأخرى في فنلندا، سنتخذ خطوات إضافية لضمان الأمن العسكري الموثوق لروسيا”.

اقرا أيضا:

فنلندا تنضم لـ “الناتو” بشكل رسمي غدًا.. وروسيا تعلق