دولة تحظر على العملاء استخدام الهواتف أثناء تناول الطعام

تواصل- فريق التحرير:

تحت قاعدة “تناول الطعام بسرعة وغادر”، ترتكز المطاعم اليابانية المخصصة لأطباق الشعيرية إلى هذه القاعدة.

مطاعم اليابان:

وبحسب ” سي إن إن ” فقد أخذ أحد أصحاب مطاعم الشعيرية هذه العادة على محمل الجد لدرجة ، حيث بدأ في حساب المدة التي يستغرقها زبائنه في الانتظار قبل البدء بتناول الطعام.

وأوضحت أن صاحب المطعم وجد الذين انتظروا لفترة أطول قبل تناول الطعام الساخن كانوا عادةً يشاهدون مقاطع الفيديو عبر هواتفهم.

صاحب المطعم:

واتخذر صاحب المطعم قرارًا للتعامل مع المشكلة بنفسه، ومنع الزبائن من استخدام هواتفهم الذكية أثناء تناول الطعام خلال أوقات الذّروة في مطعمه.

ونقلت وسائل إعلام عن صاحب المطعم قوله: “لاحظنا أن أحد الزبائن لم يبدأ بتناول الطّعام إلا بعد مرور أربع دقائق”.

وأضاف أنه كان يشاهد مقاطع الفيديو باستخدام هاتفه أثناء ترك الطعام السّاخن حتى يبرد.

ونوه صاحب المطعم أنه اتخذ هذا القرار، خاصة أن عرض الشعيرية الرقيقة تتمدد وتفسد بسرعة كبيرة، ولذا قد يؤدي الانتظار لأربع دقائق إلى تناول وجبة سيئة، ما يضرّ بسمعة مطعمه.

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