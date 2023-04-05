معارض المسجد الحرام لتوعية ضيوف الرحمن

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن معارض المسجد الحرام في موسم رمضان تهدف إلى إبراز الخدمات التي تقدمها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

توعية القاصدين

وبين السديس دور المعرض في توعية القاصدين ورفع مستوى وعيهم بالخدمات والبرامج والمبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن خلال الأركان المتميزة والصور المعبرة.

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محتويات قيمة

كما نوه الرئيس العام بأهمية المعارض الرقمية والمترجمة التي تستهدف القاصدين من شتى أنحاء العالم، خصوصاً أنها تحوي محتويات قيمة تضرب عميقاً في جذور التاريخ، وتحكي التطور الكبير الذي شهده الحرمان الشريفان عبر العصور، وخصوصاً خلال العهد السعودي الميمون.

كسوة الكعبة

يذكر أن معارض المسجد الحرام تستعرض قطع من كسوة الكعبة يزيد عمرها عن (30) سنة مع عرض أدوات غسل الكعبة والطيوب والبخور الخاصة بالكعبة المشرفة، كما يتم عرض الأفلام الوثائقية لزمزم و كسوة الكعبة المشرفة بعدة لغات على شاشة كبيرة ( 2م * 3م )

مع وجود مقاعد لجلوس الزوار لمتابعة الأفلام، بالإضافة إلى وجود (3) شاشات تفاعلية (باللمس) يستطيع من خلالها الزائر البحث عن الخدمات المتعلقة به مباشرة في المسجد الحرام.