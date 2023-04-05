آلام وتنميل..7 علامات تؤكد إصابتك بانسداد الشرايين

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يؤكد الأطباء، أن الشرايين تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على حياة الجسم من خلال توفير العناصر الغذائية والهرمونات والأكسجين التي تشتد الحاجة إليها إلى الخلايا والأنسجة والأعضاء.

مشكلة انسداد الشرايين

بينما يتسبب انسداد الشرايين في تقليل كمية الدم الغني بالأكسجين الذي يصل إلى القلب، مما قد يسبب ألمًا في الصدر (يُسمى الذبحة الصدرية).

يمكن أن يسبب انسداد الشرايين مشاكل تجلط الدم، والذي يمنع تدفق الدم وهو السبب الأكثر شيوعًا للنوبات القلبية، وفقا لما نشره موقع ” eatthis”.

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وفي هذا السياق قال الدكتور نيل باتيل، اختصاصي طب الأسرة بمستشفى بروفيدنس سانت جوزيف في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا ، إن هذه المشكلة شائعة جدًا بسبب نظامنا الغذائي وانخفاض النشاط البدني.

خطورة الأطعمة المصنعة

وتابع أن الشرايين المسدودة ناتجة عن تراكم الترسبات في شرايين الجسم، وهي مشكلة لا تحدث بين عشية وضحاها ولها تأثير تراكمي طوال حياة المرء.

وأوضح أنها شائعة جدًا في الوقت الحاضر لأن الكثير من الأطعمة التي نتناولها هي أطعمة مصنعة وتحتوي على العديد من المكونات غير الصحية.

أهمية علاج انسداد الشرايين

ويوضح الأطباء، أن الشرايين المسدودة تشبه القنبلة الموقوتة ، يمكن أن تستغرق سنوات لتتطور ولكن بمجرد انسداد الشريان إلى نقطة حيث يكون هناك نقص في تدفق الدم أو انسداد كامل ، يمكن أن يؤدي ذلك نوبة قلبية أوسكتة دماغية.

على مر السنين، يمكن أن يضعف CAD أيضًا قلبك ويؤدي إلى مضاعفات ، بما في ذلك:

علامات انسداد الشرايين

يؤكد الأطباء، أن معظم الناس لا يشعرون عادةً” بانسداد الشرايين حتى يصلوا إلى قدر كبير من الانسداد، نظرًا لحدوث أكثر الشرايين المقلقة في القلب

وقد تسبب مشكلة انسداد الشرايين العديد من الأعراض كالتالي:

– ضيق في الصدر

– الشعور بالألم

– الشعور بضغط وضعف في العضلات

– ضيق في التنفس أثناء ممارسة الأنشطة

– قد يعاني البعض أيضًا من ألم في الفك

– تنميل في الأطراف

– وخز في الذراع عند القيام بأنشطة تشير إلى انخفاض تدفق الدم

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