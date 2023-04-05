بالأسماء.. 6 خليجيين يتصدرون قائمة “فوربس” للمليارديرات في 2023

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في قائمة ضمت 2640 مليارديراً ، تصدّر 6 خليجيين مقاعد لهم في قائمة مجلة “فوربس” الأمريكية للمليارديرات بالعالم للعام 2023.

قائمة فوربس:

وحسب القائمة التي نشرتها المجلة، اليوم الأربعاء، فإن ثروات الأثرياء العرب في 2023 انخفضت إلى 51 مليار دولار مقارنة مع 52.9 مليار دولار في العام الماضي.

6 خليجيين في فوربس:

وحل 3 مليارديرات إماراتيين في قائمة “فوربس”؛ أولهم حسين سجواني رئيس مجلس إدارة “داماك” العقارية، بثروة تبلغ 4.5 مليار دولار، والذي جاء في المركز الـ 611 عالمياً.

بينما تلاه عبد الله بن أحمد الغرير والعائلة بصافي ثروة تبلغ 3 مليارات دولار في الترتيب الـ982.

أما الثالث فكان عبد الله الفطيم والعائلة بثروة تبلغ 2.4 مليار دولار في المركز الـ 1272 على مستوى العالم.

رجل أعمال عماني:

كما تضمنت القائمة رجل الأعمال العماني سهيل بهوان بصافي ثروة بلغت 2.7 مليار دولار، وبالمركز الـ 1104 عالمياً.

وفازت قطر باثنين من المليارديرات المواطنين في قائمة عام 2023؛ وهم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رجل الأعمال ورئيس مجلس الإدارة في رابطة رجال الأعمال القطريين، بثروة تبلغ 1.8 مليار دولار، ليحتل المركز الـ1647 دولياً.

أما الثاني فهو الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس الوزراء السابق، بصافي ثروة تبلغ 1.2 مليار دولار، في الترتيب الـ 2259 عالمياً.

انخفاض أموال أثرياء العالم:

وفي الإجمال انخفضت قيمة أموال أثرياء العالم إلى نحو 12.2 تريليون دولار، بتراجع قدره 500 مليار دولار من 12.7 تريليون دولار في مارس 2022.

وجاء سبب انخفاض أموال أثرياء العالم بسبب زيادة الاضطرابات بالأسواق العامة والخاصة.