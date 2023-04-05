في انتظار هذه العقوبة.. 32 مواطنًا ومقيمًا ارتكبوا هذه المخالفة بمحمية الملك سلمان الملكية

تواصل – واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (32) مخالفًا لنظام البيئة، (23) مواطنًا، و(9) مقيمين من الجنسية السودانية.

مخالفات رعي

وارتكب المضبوطون مخالفات رعي (644) متنًا من الإبل، و(300) رأسٍ من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

‎ عقوبات رادعة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريالٍ لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريالٍ لكل رأس.

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الابلاغ عن المخالفات

وحثَّ المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

وفي وقت سابق، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة، (6) مواطنين، ومقيمَين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (109) متون من الإبل، و(168) رأسًا من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية ، ومحمية الملك سلمان الملكية.