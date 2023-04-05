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الدفاع المدني يحذر: أمطار غزيرة حتى الـ 9 مساء الخميس على منطقة عسير

الدفاع المدني يحذر: أمطار غزيرة حتى الـ 9 مساء الخميس على منطقة عسير

الدفاع المدني يحذر: أمطار غزيرة حتى الـ 9 مساء الخميس على منطقة عسير
١٠:٠٥:٥٦ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، أهالي منطقة عسير لتوخي الحذر بسبب التقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.

أمطار غزيرة بعسير

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير حتى الساعة 9 مساء يوم الخميس.

وتابعت المديرية “لسلامتك أثناء هطول الأمطار ابتعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود”.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، نجران، الجوف والحدود الشمالية. كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية ( طريف) والجوف ( القريات).

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أمطار أمطار عسير الدفاع المدني عسير

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