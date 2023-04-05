تركوا هذه العبارة.. قراصنة عرب يخترقون جامعات دولة الاحتلال

تواصل- فريق التحرير:

تمكن قراصنة “هاكرز”، من اختراق جميع مواقع الجامعات التابعة لدولة الاحتلال.

اختراق لجامعات دولة الاحتلال:

وبحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” التابعة لدولة الاحتلال، عن شركة الأمن السيبراني لنقاط التفتيش، فإن الجامعات الكبرى تعرضت لهجوم قرصنة شنته مجموعة تسمى “أنونيموس السودان”.

وأوضحت أنه تمّ تعطيل استخدام معظم مواقع الويب الخاصة بهم ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المتسلّلون قادرين على اختراق أيٍّ من أنظمة الجامعة الداخلية.

وكان المهاجمون قد نشروا قائمة بالمؤسسات الأكاديمية التي تعرضت للهجوم، وكتبوا: “قطاع التعليم في إسرائيل انهار بسبب ما فعلوه في فلسطين”.

وهاجم القراصنة الجامعات العشرة العاملة في “إسرائيل-العبرية: معهد وايزمان، بار إيلان، حيفا، بن جوريون، التخنيون، المفتوحة، آرييل، رايخمان وتل أبيب”.

حملة أنونيموس:

ويعتبر الاختراق جزء من هجوم تابع لحملة #OPIsrael، التي تحدث كلَّ عام في بداية شهر أبريل، والتي في إطارها يحاول القراصنة مهاجمة أهداف تابعة لدولة الاحتلال.

وتستهدف حملة أنونيموس السنوية مواقع وحسابات حكومة دولة الاحتلال ومنظمات كبرى أخرى في شبكات التواصل الاجتماعي، تضامناً مع الفلسطينيين.

كما أنهم يشنّون حملاتهم التي يطلقون عليها opIsrael منذ عام 2013، لكنهم لم يفلحوا في عرقلة خدمات الإنترنت بشكل كبير أو إسقاط مواقع حكومية.

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