مؤسسة مسك الخيرية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت مؤسسة مسك الخيرية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍة من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: