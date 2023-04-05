مؤسسة مسك الخيرية تعلن عن وظائف شاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مؤسسة مسك الخيرية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍة من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- محرر الكتابة العربية.
- مبرمج لعبة – إنتاج مانغا.
- مدير البرامج – المشاركة المجتمعية.
- أخصائي قانوني.
- مدير البرامج – المشاركة الدولية.
- مدير معارض.
- مدير المشروع – علم البيانات والتحليلات.
- مصمم جرافيك.
- ضابط أول إدارة الأداء.
- مدير المشروع – المجتمعات.
- مدير مشروع أول – ريادة الأعمال.
- والمزيد…
عن المؤسسة:
- مسك الخيرية هي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عام 2011م ؛ للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل في المملكة.
- تدعم “مسك الخيرية” تمكين شباب المملكة في ثلاثة ركائز أساسية للمعرفة، وهي الثقافة والتعليم وريادة الأعمال، حيث تساهم هذه الركائز في دفع عجلة التقدم من خلال تمكين الشباب من التعلم كوسيلة للتطوير والتقدم في الأعمال التجارية والجوانب التقنية والأدبية والثقافية والاجتماعية.
طريقة التقديم:
أوضحت المؤسسة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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