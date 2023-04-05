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تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تعليم عسير
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تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تعليم عسير

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تعليم عسير

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تعليم عسير
٠٩:٠٨:٥٧ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنَت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تعليقَ الدراسة الحضورية غدًا في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.

منصة مدرستي

وأشار تعليم عسير، إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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تنبيهات الأرصاد 

وبالأمس، أعلن متحدث تعليم سراة عبيدة عبدالله المالكي، تحويل الدراسة عن بُعد يوم غد الأربعاء بعد تنبيهات الأرصاد الجوية.

وقال عبر حساب تويتر :” بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع.. تحويل الدراسة #عن_بعد ليوم غدٍ الأربعاء 14 / 9 / 1444هـ عبر منصة مدرستي بجميع مدارس سراة عبيدة ومدارس مكتب التعليم بالفرشة”.

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أخبار السعودية اليوم تعليق الدراسة تعليم عسير توقعات الأرصاد

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