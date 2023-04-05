“ديافيرم” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن.. رابط التقديم
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز المجموعة في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
صيدلي إكلينيكي مؤقت (بريدة).
ممارس مكافحة العدوى – 9033 – (حفر الباطن).
اخصائي تغذيه اكلينيكيه (ابها).
ممارس مكافحة العدوى (حفر الباطن).
صيدلي اكلينيكي (ينبع).
أخصائي اجتماعي مؤقت – خدمة اجتماعية (جدة).
أخصائي اجتماعي – خدمة اجتماعية (حفر الباطن).
أخصائي اجتماعي – خدمة اجتماعية (حائل).
صيدلي إكلينيكي (حائل).
والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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