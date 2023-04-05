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“ديافيرم” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن.. رابط التقديم
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“ديافيرم” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن.. رابط التقديم

“ديافيرم” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن.. رابط التقديم

“ديافيرم” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن.. رابط التقديم
٠٩:٢٤:١٣ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز المجموعة في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

صيدلي إكلينيكي مؤقت (بريدة).

ممارس مكافحة العدوى – 9033 – (حفر الباطن).

اخصائي تغذيه اكلينيكيه (ابها).

ممارس مكافحة العدوى (حفر الباطن).

صيدلي اكلينيكي (ينبع).

أخصائي اجتماعي مؤقت – خدمة اجتماعية (جدة).

أخصائي اجتماعي – خدمة اجتماعية (حفر الباطن).

أخصائي اجتماعي – خدمة اجتماعية (حائل).

صيدلي إكلينيكي (حائل).

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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